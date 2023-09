Calamai: "La Lezione di Sarri a Garcia mina le fondamenta del nuovo Napoli"

Avevo qualche dubbio sulla capacità della coppia ADL-Garcia di andare oltre la coppia che aveva costruito e poi sviluppato una squadra quasi invincibile

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Milanesi davanti al Napoli. Avevo qualche dubbio sul dopo Giuntoli e Spalletti. Avevo qualche dubbio sulla capacità della coppia De Laurentiis-Garcia di andare oltre la coppia che aveva costruito e poi sviluppato una squadra quasi invincibile. Ero convinto che servisse ripartire con un Presidente che facesse il Presidente e basta (ruolo che De Laurentiis ha interpretato in maniera fantastica in questi anni) ma con un’area sportiva di grande personalità. Oltre che di valore assoluto.

Il Napoli ha scelto di avere un direttore-gestore e di puntare su un allenatore che aveva perso un po’ della sua credibilità dopo gli ultimi fallimenti professionali. La lezione di calcio che Sarri ha inflitto a Garcia mina ancora di più le fondamenta del nuovo Napoli. Vediamo come andranno le prossime sfide di campionato e i primi passi in Champions. Tocca al gruppo prima ancora che al tecnico francese riaccendere certe motivazioni. Garcia da solo non ce la può fare".