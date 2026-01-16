Calciomercato Napoli, Mastroianni fa il nome: “Servirebbe lui”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Dazn Dario Mastroianni: "Contro il Verona e con l'Inter erano due partite differenti. Ci sono partite in cui ci provi, ma è mancato quel pizzico di giocata contro il Parma. E ci saranno altre squadre che faranno come i gialloblu, che si chiuderanno.

Note positive contro il Parma? Intanto non aver subito gol non va dato per scontato. Di cose positive ce ne sono veramente poche. Lang è uscito così presto, le condizioni fisiche negative di Neres, i giocatori stremati...Politano era sulle gambe. Se si sblocca qualcosa sul mercato, Manna farà degli acquisti negli ultimi giorni. Strano che Lucca entri così tardi, è un chiaro messaggio. Serve un vice-Hojlund, altrimenti il rischio è spremerlo troppo. La priorità sarà la punta. Faccio un nome: servirebbe Ndoye".