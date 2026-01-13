Caldara ricorda l’esordio con il Napoli: “Tutti avevamo una sensazione dopo quella gara…”
Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta e Milan, ha parlato del suo esordio contro il Napoli, in un'Atalanta ricca di giovani che Gasperini ha saputo trasformare ed esaltare: “Personalmente ho avuto la percezione di far parte di una squadra importante dopo quella partita. Fare quel tipo di partita contro un Napoli molto forte… tutti abbiamo avuto la sensazione che poteva nascere qualcosa che poteva durare tutta la stagione. Poi il mister è stato bravo ad alzare sempre di più l’asticella.
Lui già da novembre-dicembre spingeva per dirci di non accontentarci e ci diceva che poteva essere la stagione del record di punti dell’Atalanta. Lui è stato molto bravo a spingerci a risultati che neanche speravamo”, ha detto a Sky Sport.
