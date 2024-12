Calori: "Buongiorno? C'è una grande differenza con Bastoni"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Calori, ex allenatore della Lazio Primavera ed ex difensore dell’Udinese:

Conte ha dichiarato che farà turnover, mentre Baroni non si è sbilanciato. Cosa si aspetta?

"Sono due modi diversi di gestire la rosa. Antonio Conte tende a costruire un nucleo stabile di giocatori su cui fa affidamento, mentre Baroni sembra optare per una maggiore rotazione. Tuttavia, per i calciatori che giocano meno, queste partite rappresentano un’opportunità fondamentale per dimostrare il proprio valore e dare segnali positivi al mister".

Possiamo definire Alessandro Buongiorno il miglior difensore italiano del momento?

"Buongiorno è sicuramente uno dei migliori difensori italiani, soprattutto per come interpreta il ruolo. È forte fisicamente, veloce e bravo nella marcatura. Rispetto ad altri, come Bastoni, che è più un costruttore di gioco, Buongiorno eccelle nella difesa pura. Direi che oggi è il miglior difensore puro in Italia".