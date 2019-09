Calori: "Che coppia Koulibaly-Manolas. La Juve resta una squadra con grande qualità"

Intervenendo a Kiss Kiss Napoli, il tecnico Alessandro Calori ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo che la coppia Manolas- Koulibaly siano individualmente tra le più forti della serie A, bisogna saper trovare il giusto equilibrio come reparto e come interpretazione

Koulibaly viene da una coppa d’Africa e non ha fatto la preparazione, è normale non avere una condizione fisica ottimale. Ci vorrà un po’ di tempo per trovare i meccanismi con l’intero reparto difensivo che è totalmente cambiato rispetto al passato.



Juventus? E' una squadra che sta cambiando totalmente idea di gioco. E' una squadra con grande qualità.

De Ligt? Quando ti presenti alla Juve e c’è una tipologia diversa di gioco ti devi saper adattare. Per quello che ha fatto vedere in Champions è un grandissimo giocatore però ha tutto da dimostrare".