Calori sbotta: "Ancelotti merita rispetto, da lui si può solo imparare come si vince!"

L'allenatore Alessandro Calori ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ovviamente il momento della squadra di Ancelotti in vista del match contro l'Udinese: "Chi meglio di una persona che ha vissuto ogni situazione nella sua carriera, come Ancelotti, può sapere come uscirne. E' il momento di mettere in campo la sua esperienza per ricompattare la situazione. Ora tutti parlano, ma questo è il momento di ricompattarsi e finire il campionato ottenendo il massimo dei risultati".

Sul ruolo di Ancelotti. "Se uno va a ricercare di chi è la colpa è facile, ma le cose bisogna viverle, e bisogna avere la lucidità di salvare il salvabile e cambiare rotta. Non voglio parlare del palmares, cosa vuoi dire ad uno tra i più vincenti? Non fai mai polemiche, saggia, sa gestire giocatori importanti, questa persona merita rispetto, da lui si può solo apprendere, se una persona non si capisce questo allora non potrà mai vincere!".