Calvarese: "Errore da matita rossa e pesante di Manganiello! Magari fosse stato più defilato..."

vedi letture

Non si spengono le polemiche arbitrali dopo Napoli-Como, quarto di Coppa Italia vinto ai calci di rigore dai lariani ma sul quale pesa l'arbitraggio di Manganiello. Il direttore di gara è stato infatti il protagonista in negativo del match: mancato seconda ammonizione a Jacobo Ramon, dopo aver atterrato piuttosto platealmente e al limite dell'area Hojlund.

A riguardo è intervenuto l'ex arbitro Gian Paolo Calvarese, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” ai microfoni di Stile TV: "Il contatto su Hojlund nel primo tempo è un episodio difficile: c’è stato un lungo check del VAR, durato un minuto. Si è trattato di un episodio al limite, l’arbitro doveva già avere la lampadina accesa su Ramon. E’ vero che l’arbitraggio è difficile, ma perbacco, era Ramon e dopo un check di un minuto devi essere acceso sul calciatore, se cacci il rosso il Var non interviene".

In particolare, Calvarese ha dato una visione differente sul mancato giallo: "L’arbitro è talmente vicino all’azione che abbassa la testa, indica il punto e quando ti arrivano tutti addosso perdi il live. Magari se Manganiello fosse stato più defilato - ha analizzato Calvarese - si rendeva conto che l’azione era pericolosa Di base l’errore principale è che non si è preparato l’evento e questo si fa a Coverciano. A livello tecnico, Manganiello era vicino. L’errore grave è il secondo giallo e dispiace perché l’arbitro negli ultimi anni è cresciuto tanto Non mi fa piacere quando gli arbitri sbagliano, ma questo è un errore da matita rossa perché con il risultato in bilico è un errore pesante".