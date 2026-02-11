Podcast
De Canio: "L'Inter è la più forte da 6 anni, la stagione del Napoli non è un fallimento"
Dopo la Champions League, il Napoli esce fuori anche dalla Coppa Italia. Con il quarto posto come obiettivo minimo (oltre alla Supercoppa vinta), la stagione dei campioni d'Italia potrebbe ritenersi fallimentare? Ecco come risponde l'ex tecnico azzurro Gigi De Canio ai microfoni di Tmw Radio.
"Non dobbiamo dimenticare i valori reali. Sono 6 anni che l'Inter è la più forte. E' vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto e ha i favori del pronostico, ma non è così perchè la rosa dell'Inter è assolutamente di più alto livello. Un Napoli che va comunque in Champions è comunque un buon risultato. E' vero, ci si aspettava di meglio dal cammino Champions. Non è un fallimento comunque la stagione. Si analizzerà tutto a fine anno".
