Calvarese: "Inzaghi protesta per il recupero? Il regolamento dice che non si può accorciare"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Inzaghi e le proteste sul recupero? E’ successo anche a me che il recupero veniva gestito in maniera diversa se il risultato fosse stato già assodato. Il regolamento dice che il recupero può essere allungato, ma non accorciato. Quando ero in partite sul 5 a 1 circa alcuni allenatori mi hanno chiesto di fischiare al 90′ e non potevo”.