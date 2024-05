Calzona chiaro su Lindstrom: "Fatica nell'uno contro uno ed il Napoli non gioca negli spazi"

Francesco Calzona è stato interrogato anche sul ruolo di Lindstrom, rimasto ai margini dell'organico anche nella sua gestione.

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Francesco Calzona è stato interrogato anche sul ruolo di Lindstrom, rimasto ai margini dell'organico anche nella sua gestione.

Ci voleva forse un trequartista? Possibile che Lindstrom non abbia avuto collocazioni tattiche?

"Lui non ha mai giocato trequartista, è stato uno dei due trequartisti nella sua vecchia società ma rientrava dalla fascia. Come giocatore ha bisogno di spazio, il Napoli gioca prevalentemente negli ultimi quaranta metri di campo da anni, ormai è una cosa storica. Un ragazzo che fa fatica nell'uno-contro-uno in questa squadra ha difficoltà a trovare posto. E una coppia Simeone-Osimhen è impossibile, sono due punte: Osimhen va solo in profondità, Simeone pure in prevalenza. Un trequartista invece deve avere altre caratteristiche. E ho dato continuità all'organico, costruito per giocare in un certo modo. Non ho avuto tempo per un piano A e un piano B, ho cercato di sistemare quello A. Rincorriamo un risultato ogni domenica... Abbiamo cambiato modulo sei volte nella mia gestione e ogni volta abbiamo perso di mano la partita perché cambiano le distanze e la squadra in questo momento non è in grado".