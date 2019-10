Canale 8, Mele: "Napoli a livelli altissimi in Europa, vittoria Salisburgo vale come quella col Liverpool"

Silver Mele, giornalista di Canale 8, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento del Napoli di Ancelotti a poche ore dalla sfida contro la Spal: "C'è quella parte di tifosi che vuole lo Scudetto, un riconoscimento che due anni fa era ad un passo, che ti è stato tolto con grande amarezza, c'è anche il gioco dei potenti. Il Napoli è a livelli altissimi in Europa, la stessa vittoria di Salisburgo va valutata per quello che è stata, una vittoria importantissima. Certo, il Salisburgo non è il City o il Liverpool, ma per come è venuta fuori la vittoria per me ha un gusto simile. La partita contro la Spal non sarà semplice, si inserisce in un tour de force importante".