Canale8, Mele: "Incredibile Mario Rui, ha dominato contro Salah!"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Silver Mele, volto di Canale 8, per commentare la sfida Napoli-Liverpool: “Ora la rosa del Napoli è molto più competitiva.Pensiamo a Mario Rui, che fino a qualche mese fa sembrava destinato ad andare via. Ieri da grande professionista Mario Rui ha letteralmente dominato contro un mostro come Salah. Se uno non ha fiducia nel gruppo ed in chi lo guida quelle prestazioni lì non puoi tirarle fuori".