Cannavaro avverte: “Trovare un difensore forte come Kim è molto complicato”

L'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro è intervenuto a Radio Crc e affrontato diversi temi riguardanti il Napoli, a partire dal sostituto di Kim: “Kim è stato il protagonista assoluto della difesa. Il coreano giocava quasi da solo, è una grossa perdita per gli azzurri. Trovare un difensore forte che rientra nei meccanismi della difesa come Kim è abbastanza complicato.

Min-jae non è arrivato da sconosciuto, il passaggio in Turchia è stato molto utile per la sua crescita. Era abbastanza scontato che arrivasse una squadra pronta per pagare la clausola rescissoria, che non era nemmeno troppo elevata per il valore del calciatore.”

Sul prossimo campionato di Serie A

“Il Napoli è una tra le squadre favorite, ricordiamoci che sono i campioni in carica. Mi intriga molto il Milan perché ha preso calciatori di qualità. Le due milanesi insieme alla Juventus, daranno filo da torcere agli azzurri, bisognerà tenere in considerazione il mercato e la partenza di tutte le squadre che ambiscono allo scudetto.

Garcia? Il mister ha allenato in piazze difficili, ha l’esperienza giusta per battagliare in Serie A. Da lui ci si aspetta tanto, anche perché Spalletti, oltre ad essere forte in panchina, era anche apprezzato dalla gente. Toccherà anche a Garcia farsi valere in una piazza come Napoli.”