Cannavaro: "Meret poteva fare meglio, ma il terzo gol nasce dall'errore della difesa"

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro, doppio ex di Napoli e Real Madrid, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, commenta così il ko degli azzurri sul campo del Real. Adesso con il Braga, all'ultima giornata, il Napoli ha due risultati su tre a disposizione: "In Champions non devi sottovalutare nessuno, nessuno ti regala nulla si è visto anche stasera. È stata una buona prestazione, ma allo stesso tempo il Napoli porta a casa una sconfitta. Meret sicuramente poteva fare meglio sul gol di Paz, ma la difesa sbaglia: anche Nathan si gira sul tiro.

Devi cercare di metterci la faccia, non devi avere paura. Il Napoli è una squadra forte, ma con il Real Madrid non puoi mollare un secondo, devi avere sempre la fame di portare a casa i tre punti".