Cannella: "Deulofeu maturato tardi, mi ricorda Verdi. Vediamo come renderà col Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Peppe Cannella, procuratore ed ex direttore sportivo della Salernitana: "Deulofeu è un ottimo giocatore, è maturato tardi ma viene dal Barcellona. Quest'anno ha fatto benissimo nell'Udinese, squadra che ha ottenuto la salvezza in un modo anche elegante sotto il punto di vista del gioco. Se dovesse arrivare in un club come il Napoli, bisognerebbe rivalutarlo, perché gli obiettivi del club sono diversi. Mi ricorda un po' la situazione Verdi: arrivò dal Bologna, dove aveva fatto benissimo, ma in Campania non ha saputo rendere, nonostante le sue grandi qualità. Pertanto, bene come idea Deulofeu, ma dobbiamo vedere se e come renderà con la maglia del Napoli. Personalmente speravo che ad Ounas sarebbe stato dato più spazio, una chance: mi piace, è talentuoso e ci avrei scommesso".