Cannella: "Futuro Conte e rinnovo Meret? Ho la mia idea"

vedi letture

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Peppe Cannella, mediatore calcistico.

È soddisfatto del percorso fatto fino ad oggi dalla squadra di Conte?

“Direi di sì. Conte ha scelto Napoli con consapevolezza. Veniva da un periodo di pausa e ha accettato il progetto perché De Laurentiis è stato bravo a convincerlo, ma anche perché lui stesso ha visto un’opportunità. Fare meglio della scorsa stagione non era complicato, ma va riconosciuto che ha fatto un ottimo lavoro. Sta gestendo bene la squadra, valorizzando al massimo i giocatori a disposizione. Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto, perché è ancora in corsa. Se recupera qualche giocatore importante, può raggiungere l’obiettivo. Merito a Conte, che sa utilizzare i giocatori nel modo giusto e sta ottenendo il massimo. Definire Antonio furbo è riduttivo: sapeva benissimo che migliorare la situazione, rispetto alla passata stagione, non sarebbe stato complicato, e così ha accettato l’offerta dell’ottimo De Laurentiis, che è sempre sul pezzo, infatti oggi sono in tanti a volere di nuovo Conte".

Ha accennato alle voci di mercato su Conte. Secondo lei c’è davvero la possibilità che vada via a fine stagione?

“Dipenderà da come finirà il campionato e dal confronto con la società. Bisognerà capire anche cosa è successo a gennaio, quando il Napoli ha ceduto Kvaratskhelia: se Conte ha dato il suo consenso o meno. In generale, credo che molto dipenderà dal risultato finale e dalla programmazione futura. Se dovesse vincere lo scudetto, potrebbe anche decidere di andare via, proprio come ha fatto Spalletti. È una mia opinione, ma non mi stupirei se, dopo aver raggiunto l’obiettivo, ringraziasse tutti e passasse ad un’altra sfida. Riconfermarsi è la cosa più difficile nel calcio. Inoltre, bisogna considerare la gestione di De Laurentiis, che ha sempre fatto scelte forti. Ha una personalità molto marcata e ottiene sempre quello che vuole, ma nel lungo periodo può essere difficile per un allenatore restare. Lo dimostra il fatto che pochi giocatori o tecnici, una volta andati via, parlino solo in termini positivi della loro esperienza col presidente. C’è sempre qualche polemica, ma alla fine i risultati danno ragione ad Aurelio".

Stiamo leggendo di difficoltà nel rinnovo di Alex Meret. Il Napoli continua a offrirgli rinnovi annuali. Dobbiamo interpretare questa strategia come una mancanza di fiducia nei suoi confronti?

“È evidente che questa sia una scelta societaria. Se viene fatta con tutti i giocatori oltre una certa età, può essere un metodo di gestione, ma non è così. Tuttavia, quando si stabilisce che un calciatore sia affidabile, di solito si fa un contratto più lungo, perché si valuta anche il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Se invece si opta per rinnovi brevi, potrebbe essere perché la società ha già individuato un giovane su cui puntare in futuro e sta solo aspettando il momento giusto per affondare il colpo".