Cannella: "Già a gennaio avrei preso Locatelli. Bogà bisogna valutarlo in una grande"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il procuratore Giuseppe Cannella: "Per quello che ha speso per Osimhen il Napoli non è che abbia tutta questa disponibilità economica. Il club di De Laurentiis è in fase di rigenerazione dopo 4-5 anni grandissimi grazie agli acquisti di Benitez. Gli anni passano, quel gruppo di giocatori han dato il massimo, siamo in una fase di ricostruzione. Non bisogna sbagliare gli acquisti e non sarà semplice visto l'appeal basso del nostro campionato. Bisogna dare anche tempo ai nuovi acquisti, vedi Lozano, pescare nel campionato italiano non sarebbe male. Tra i giocatori emergenti da Napoli vedo bene Manuel Locatelli. lo avrei preso il centrocampista del Sassuolo già a gennaio al posto di Lobotka. Lo stesso Bogà proviene dal Chelsea, è arrivato in italia e all'inizio non era il giocatore di adesso. Lo hanno aspettato, ora è uno dei migliori nel dribling, bisogna valutarlo in una grande come il Napoli".