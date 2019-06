Cannella: "Inglese fisicamente non ha nulla da invidare a Milik, il Napoli potrebbe trattenerlo"

L'operatore di mercato Giuseppe Cannella ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Quella di Icardi è una strada percorribile, in un mercato interno può arrivare una soluzione interna. Approfittando di quella che è stata la stagione di Icardi, sarebbe un acquisto importante e valido. Intelligentemente le squadre possono lavorare tra di loro, tenendo l'economia nel proprio paese. Il Napoli, dopo un anno di gestione di Ancelotti, avrà le relazioni del tecnico di questo gruppo, dopo un anno di conoscono pregi e difetti. Inglese fisicamente non ha nulla da invidiare a Milik o altri, se il Napoli trovasse difficoltà sul mercato potrebbe uscirne trattenendo Inglese".