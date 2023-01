Cannella: "Non credo che il Napoli abbia snobbato la Coppa Italia"

Il direttore Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Il direttore Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Non credo che il Napoli abbia snobbato la Coppa Italia. I calciatori fanno il loro mestiere perché amano giocare al calcio. Sanno di essere dei fortunati e vanno in campo con la voglia di vincere. Ieri sera c'erano tutti i presupposti affinché le seconde linee del Napoli si mettessero in mostra, dimostrando di meritare spazio in questo fantastico viaggio del Napoli in campionato.