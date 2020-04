Cannella: "Perché un'azienda che fattura milioni come il Napoli mette i dipendenti in cassa integrazione?"

Giuseppe Cannella, noto operatore di mercato, è ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il campionato finirà, è importantissimo che si termini questa stagione: per piazzamenti, per contratti, per le promozioni e le retrocessioni. Sono sicuro che tutto riprenderà. Chiaramente da qui a dicembre sarà una fase a sé stante, non sarà mai come prima. A me ha fatto male leggere che il Napoli ha messo in cassa integrazione i propri dipendenti. Anche la cassa integrazione è un fondo nazionale, magari c'era chi ne aveva più bisogna. Ad una azienda come il Napoli che fattura milioni di euro magari non cambierebbe moltissimo risparmiare 100 mila euro".