Cannella sul caso Osimhen: “Non è razzismo, ma so che i nigeriani sono molto permalosi”

Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete’

Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete’: “Osimhen è da vendere ora, se il suo agente si è incontrato due, cinque, dieci volte senza un accordo…Non è razzismo, ma chi come me ha avuto a che fare con tanti stranieri sa che i nigeriani sono particolari, sono molto permalosi. Lui è un ragazzo sano e quando va in campo fa sempre il massimo”.