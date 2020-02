Canovi attacca: "Gli arbitri italiani sono scarsi. Ne ho visti alcuni scandalosi"

L'avvocato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Napoli a proposito della classe arbitrale in Italia e su Gattuso: "Il Napoli ha tutte le possibilità per rimontare in campionato. La zona Europa League è alla portata, mentre le prime quattro sembrano irraggiungibili. Gli azzurri meritavano di vincere contro il Lecce, ma l'arbitro ha chiuso gli occhi. La classe arbitrale, mai come quest'anno, è proprio scarsa. Vengono affidate partite ad arbitri senza cognizione di causa, ho visto arbitraggi scandalosi".

GATTUSO - "Sono sempre stato un suo ammiratore, tatticamente non è il numero uno, ma sa motivare bene i suoi calciatori: la dimostrazione è con Allan, non ha esitato 3 secondi a metterlo fuori"