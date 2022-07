Canovi: "Kim colpo per il mercato asiatico? Il Napoli non ha un marketing in oriente"

"Non credo che De Laurentiis voglia esportare film o il Napoli voglia aprire succursali in Corea".

L’avvocato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Operazione Dybala? E’ stata un’operazione intelligente della Roma, hanno pagato solo commissioni e un ottimo salario, tutto sommato l’inserimento della clausola bassa non creerà problemi. Si è voluto approfittare di un momento di stasi del mercato, c’erano solo Napoli e Roma su Dybala, nella scelta credo che abbia influito molto Mourinho.

Kim colpo per il mercato coreano? Il Napoli non ha un marketing in oriente, non credo che De Laurentiis voglia esportare film o il Napoli voglia aprire succursali in Corea. Per me Kim è un buon giocatore, hanno cercato un difensore che possa ‘sostituire’ Koulibaly”.