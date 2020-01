Canovi: "Pinamonti destinato a diventare un grande goleador. Su Mertens.."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il procuratore sportivo Alessandro Canovi in merito al futuro di Mertens e su Pinamonti: "La possibile partenza, a gennaio, di Mertens, darebbe una maggior potenza finanziare al Napoli. Pinamonti è un giocatore giovane. È molto disponibile a giocare per la squadra, generoso, che ci tiene al collettivo. Nel tempo credo che potrà diventare un grande goleador. Le intenzioni del Genoa sono chiare, non vogliono lasciarlo partire. Però potrebbe fare molto bene con un allenatore come Gattuso.