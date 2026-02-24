TuttoJuve, Pavan: “Chi parla di disegno anti-Napoli racconta favole, semmai anti-Juve!”

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, interviene nel dibattito sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane e lo fa con toni netti. Nel confronto tra Atalanta-Napoli e Inter-Juventus, il giornalista respinge l’idea che la prima sia stata diretta peggio della seconda: “Chi dice che Atalanta-Napoli è stata peggio di Inter-Juve come arbitraggio non capisce molto. Inter-Juventus è finita al 40esimo del primo tempo, partita falsata totalmente con espulsione invertita, di che vogliamo parlare? Discorso opposto per Atalanta-Napoli, dai un gol in più al Napoli e magari la partita poi finisce 2-2, quindi di che parliamo? Siamo seri".

Pavan contesta poi anche la narrazione di un presunto disegno contro il Napoli e ribalta la prospettiva: “Chi parla di disegno anti Napoli racconta favole, due settimane fa gli hanno regalato due punti contro il Genoa, semmai c'è un disegno anti Juve da molto tempo, troppi episodi contrari e ci sarebbe anche da dire sul calendario asimmetrico, speriamo che questo abominio scompaia".