Capello: "Dall'assoluta competitività del Napoli al Milan degli anziani, sarà un bel campionato"

Dal Festival dello Sport, Fabio Capello ha parlato ai taccuini di Tuttomercatoweb.com delle prime giornate di campionato: "Dalla competitività assoluta da parte del Napoli, il ritorno dell'Inter come squadra, come fiducia all'allenatore e dal Milan che con due 'anziani' come Modric e Rabiot sta facendo di qualcosa veramente interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano".

Leao deve farci capire chi è. "Ha grandi doti, è che si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca ma riesca a svegliarlo".

La Roma è da scudetto? "Penso di sì. E' una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare. Con dei rinforzi nei ruoli precisi potrebbe essere una delle sorprese".