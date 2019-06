Capello difende Sarri: "Non pensi ai tifosi, anche Ancelotti fu contestato dagli juventini"

"Sarri non deve pensare ai tifosi né fare niente di particolare per ingraziarseli, basterà fare bene". A dichiararlo è Fabio Capello, che parlando alla Gazzetta dello Sportdelle polemiche sul passaggio del tecnico italiano dal Chelsea alla Juventus, ha voluto aggiungere: "Anche io ho avuto problemi, ma gli striscioni vengono scritti dai soliti noti. Sono il male del calcio, basti pensare alle contestazioni contro un allenatore come Ancelotti".

La rosa bianconera - "I bravi allenatori sanno mettere al posto giusto i calciatori a disposizione". Sul suo percorso in Inghilterra, l'ex ct aggiunge: "Maurizio è partito per Londra da insegnante delle superiori ed è tornato professore universitario".