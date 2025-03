Capello: "Il Napoli ha dominato! Conte ora sa che con questo gruppo lotterà fino alla fine"

Fabio Capello, allenatore, si è espresso così sul match tra Napoli e Inter sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è ancora capolista, questo risultato in termini di classifica dà forza. Il Napoli è andato sotto, ha rischiato di perderla, ha trovato il pari nel finale ma ha dominato la partita. E questo, al di là del rammarico per un risultato che avrebbe potuto premiare gli azzurri, è un pieno di fiducia: Conte sa di avere tra le mani un gruppo che lotterà fino alla fine.

A livello fisico ho visto una bella differenza: il Napoli era brillante, l’Inter ha faticato parecchio. L’uscita di Dimarco e Calhanoglu ha inciso sulla prestazione dei nerazzurri. Tornando all’Inter, non è possibile fare scena muta per 45 minuti, per quanto l’emergenza abbia avuto il suo indiscutibile peso. Le sostituzioni di Inzaghi non mi hanno convinto”.