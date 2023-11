Capello: "L'Inter può fare il vuoto come il Napoli di Spalletti. Ma con la Juve si è accontentata"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è tornato sul pareggio per 1-1 tra Juventus e Inter andato in scena domenica sera

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è tornato sul pareggio per 1-1 tra Juventus e Inter andato in scena domenica sera.

Il suo amico Massimiliano Allegri può ritenersi soddisfatto?

"Credo proprio di sì. La Juve aveva soprattutto bisogno di un’ulteriore iniezione di fiducia e giocarsela alla pari con l’Inter lo è stata. Parlo soprattutto dei calciatori, che in campo si accorgono del livello di chi hanno davanti. Per quanto riguarda Max, resta a ruota della capolista e mantiene positivo l’ambiente. È importante, perché la Juve sta ripartendo su tutti i fronti, vedi il cda della scorsa settimana".

La squadra di Inzaghi si è accontentata?

"Dalla squadra nettamente più forte del campionato mi aspetto che osi di più per vincere. L’Inter ha il potenziale per fare il vuoto come il Napoli nello scorso anno. E invece a Torino ha messo insieme 680 passaggi riusciti per... creare pochissimo. Credo abbia toccato più palloni Sommer con i piedi che le due punte. Dopo il pareggio, ha solamente aspettato l’occasione che non è arrivata".