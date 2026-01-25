Capello: "McTominay mi ricorda Lampard. Hojlund? E' un dono di Dio per tutta la squadra"

Fabio Capello ha parlato di Rasmus Hojlund e Scott McTominay al settimanale 'Sportweek' di Gazzetta: "Per tempi di inserimento in zona gol, Scott McTominay mi ricorda Lampard che ho allenato quando ero CT dell’Inghilterra. In questo aspetto del gioco, McTominay è davvero fenomenale.

Hojlund mi piace molto, il Napoli è stato bravo ad acquistarlo. Il danese è ancora molto giovane, e uno che come lui lavora per tutti i 90 minuti è un dono di Dio per tutta la squadra. Sarebbe servito al Milan, ma era utile a tutti".