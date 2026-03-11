"Lasciatelo in pace!", Criscitiello difende Bastoni e tira in ballo Vergara e il Napoli

Nel corso del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato dei fischi ad Alessandro Bastoni dopo la simulazione in Inter-Juventus tirando in ballo l'azzurro Antonio Vergara: "In Italia, come al solito, siamo ridicoli. Continuiamo a fischiare Bastoni perché ha sbagliato ad esultare, ha fatto la simulazione ma la fanno tutti. Poi perdoniamo cose come giocatori che giocano che sono stati arrestati e che si sono venduti tutte le partite, quelli non li fischiamo.

Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, l'avete insultato, avete augurato la morte alla moglie, alla figlia, alla mamma, ma che dovete fare più? Ha sbagliato ed è stato stupido, non doveva esultare ma la simulazione gliela accettiamo perché tutti simulano e continuano tutti a simulare. Due settimane prima lo fa Vergara e porta a casa tre punti per il Napoli. Bastoni ha sbagliato una cosa e tutta Italia lo fischia come se avesse fatto chissà cosa. In A, B e C ci sono giocatori che dovrebbero essere radiati e neanche li fischiate, perché siete ignoranti! Lasciate stare Bastoni!".