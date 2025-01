Capello perplesso: "Gasperini? Forse ha scelto quella formazione per questo motivo"

L'Inter ancora una volta affossa l'Atalanta, ma a questo giro sbattendola fuori per 2-0 dalla Supercoppa Italiana. "Semplicemente impressionante", ha esordito Fabio Capello nell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. "Ha una qualità superiore e in questo momento sta molto bene anche fisicamente. Se metti assieme le due cose, si fa veramente dura per tutte le avversarie. Anche per la straordinaria Atalanta di quest’anno, che nel primo tempo ha avuto una sola occasione con Scalvini e ha concesso parecchio agli avversari".

Le scelte di Gasperini faranno comunque discutere: Ederson, De Ketelaere e Lookman in panchina...

"Mi hanno sorpreso, inutile negarlo. Forse il Gasp sperava di poter innestare i suoi uomini migliori sul punteggio di parità per cercare di dare la spallata decisiva alla gara. Anche se io ho un altro pensiero...".

Quale?

"A me pare che Gasperini sia molto ambizioso. E non vorrei che la formazione di ieri sia stata fatta con un occhio rivolto al campionato, che per me è il vero sogno dell’Atalanta. Per vincere la Supercoppa andavano fatte due partite ravvicinate e, allora, ci può stare scegliere di risparmiare qualcuno nella prima, pensando anche a quando si tornerà in Italia per giocare in Serie A".