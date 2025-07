Capozucca: "ADL per Osimhen al Galatasaray ha chiesto di rispettare una regola"

vedi letture

A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Capozucca, ex direttore sportivo, fra le tante, di Genoa e Cagliari.

Osimhen ha rifiutato l’Arabia. In base alla sua esperienza, le è mai capitata una situazione in cui non è l’accordo tra le parti a essere il problema, ma le garanzie bancarie?

“È buona norma chiedere la fideiussione quando si vende all’estero, perché in Italia garantisce la FIGC. Non è che il presidente De Laurentiis abbia sbagliato a chiedere certe garanzie, anzi. Ha semplicemente fatto rispettare una regola. Nulla di strano, è una prassi corretta".

Secondo lei ci sono ancora le condizioni affinché Osimhen possa trovare l’accordo per trasferirsi in Turchia?

“Mah, guarda, accontentarlo a livello economico è complicato. Anche se la Turchia è in Europa, non so quanto possa attrarlo. Se c’è qualcosa di veramente importante, magari qui in Italia, si può valutare. Ma è normale che anche il Napoli debba fare le sue valutazioni… magari non vuole rinforzare una diretta concorrente come la Juve o il Milan, per esempio. E questo è fuori discussione. Quindi, secondo me, è più probabile che il ragazzo vada all’estero piuttosto che restare in Italia, viste anche le strategie interne del Napoli. Secondo me è logico: a parità di condizioni, preferisco mandarlo in Turchia piuttosto che darlo alla Juve o al Milan".