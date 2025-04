"Caprile andrà al Milan", previsione a sorpresa dell'ex portiere di Serie A

Roberto Sorrentino, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli commentando la prima del vice di Meret lunedì a Bologna e non solo: “Scuffet? M’è piaciuto. All’inizio della sua carriera io pronosticai un futuro eccellente ed all’inizio fu così, poi ebbe un calo clamoroso e per un po’ l’abbiamo perso. Nelle ultime stagioni è tornato a fare il protagonista, le prestazioni che sta offrendo adesso sono simili a quelle dell’inizio della sua carriera.

Caprile? Per me il Cagliari lo riscatta e poi andrà al Milan”, la sua previsione a sorpresa. A gennaio proprio Caprile per la voglia di giocare di più ha scelto la Sardegna in prestito con diritto di riscatto mentre Scuffet ha fatto il percorso inverso andando a Napoli ma in prestito secco.