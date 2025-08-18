Podcast Capua: "Infortunio Lukaku il peggiore possibile. Vlahovic? Sarebbe una scommessa"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Pino Capua. Queste le sue parole:

Quanto è grave la situazione Lukaku?

“La situazione non è bella per niente, significa almeno strappo. Consulenza chirurgica significa che si vuole suturare il danno, è una situazione tra le peggiori che possono capitare. Il retto femorale è un muscolo fondamentale per il giocatore, sia in presenza di intervento sia in caso di terapia conservativa non rientrerà prima di tre mesi. Dal punto di vista muscolare è una delle situazioni peggiori che potessero succedere”.

Vlahovic può essere una soluzione per il dopo Lukaku?

“Vlahovic ha lasciato perplessi in tante situazioni, lo abbiamo detto tante volte. Sembra essere bipolare, a Firenze sembrava un grande giocatore e a Torino ha fallito. Per il Napoli sarebbe una scommessa, è bravo ma se fallisce pure a Napoli diventerebbe un problema per il Napoli”.

All’Inter serve più Lookman o Koné?

“C’è tanta confusione in casa Inter, Lookman sarebbe il giocatore che cambierebbe completamente gli scenari. Credo che tutta la strategia dell’Inter ruoti intorno a Lookman e alla costruzione dell’attacco, però al momento siamo a meno di una settimana dall’inizio del campionato e non c’è molta chiarezza in casa Inter”.

La Lazio può fare a meno di Castellanos?

“Castellanos è un giocatore che piace ad alcuni, ad altri meno. Deve soprattutto iniziare a fare gol, è chiaro che si giochi il posto e Sarri è obbligato a trovare qualcuno che la butti dentro. Quel possesso palla ha bisogno di un goleador che la butti dentro. Io Castellanos lo terrei, non sono tra quelli che lo ama ma lo terrei”.