Podcast Capua sorprende tutti: "Conte? Penso a una mossa contro la Fiorentina"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Pino Capua. Queste le sue parole:

Kean si conferma il più forte attaccante italiano in circolazione?

"Kean è di un'altra categoria. Lui e Tonali sono due fenomeni assoluti, veramente bravi. La difesa invece ha ballato poiché è andata nel panico. Per fortuna abbiamo tenuto dopo lo svantaggio nella ripresa, abbiamo reagito subito".

Il Napoli rischia a dover affrontare un Kean così?

"Non solo per Kean, ma perché c'è una squadra che può ancora crescere sotto la guida di Pioli. Per l'attacco penso invece che dal primo minuto Conte metterà Hojlund, per Lucca si aspetterà ancora un po'".