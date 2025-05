Il doppio ex Rullo: "Napoli fortissimo, Conte tra i migliori. Ma il Lecce gioca per Graziano"

Erminio Rullo, ex difensore del Lecce tra le altre, ha parlato al portale specializzato sui giallorossi PianetaLecce.it, iniziando con un suo personale ricordo del fisioterapista Graziano Fiorita, scomparso tragicamente a soli 47 anni: "Ne approfitto per fare un grosso saluto e dare un abbraccio alla famiglia Fiorita, alla moglie Azzurra, i figli e tutti i parenti. Purtroppo è un dolore che ci ha colpito tutti. Graziano l'ho cresciuto. È arrivato al Lecce quando ero nelle giovanili e abbiamo fatto tanti anni insieme. C'era affetto pure con la famiglia. Purtroppo ci porteremo dietro il dolore per tanto tempo".

Quindi Rullo si sofferma su Atalanta-Lecce, che si è giocata tra le polemiche ed è finita 1-1: "Potevamo aspettarci un comportamento diverso da parte della Lega, perché si tratta di rispetto. Era giusto fare prima i funerali, far arrivare Graziano a Lecce, nella sua terra, e dopo giocare la partita. Non è stato così ma voglio fare un grande applauso ai ragazzi, hanno dato tutto. Il punto è importante per la fiducia".

Ora per il Lecce ci sarà il Napoli primo in classifica. Prosegue e conclude Rullo: "Sabato la partita si prepara da sola perché si affronta la prima della classe, una squadra in cui a parlare sono i numeri. Squadra fortissima, allenata da uno dei più forti d'Europa. Oggi, ancora più di prima, bisogna farlo per Graziano, perché se lo merita. Questo darà una forza in più alla squadra".