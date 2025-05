Chiariello: "Meret spesso non tocca palla, chi l'avrebbe scommesso con questa difesa?"

A due giorni dalla trasferta di Lecce, Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc, tra le altre cose, anche della difesa del Napoli: "Compri 40mln il miglior difensore italiano sotto i 25 anni, hai Rrahmani e Jesus che l’anno scorso si erano persi, Rafa Marin che è un prospetto e non puoi comprare solo 30enni, per 8 mesi scomparso, Buongiorno che ha saltato mezzo campionato, Jesus che è entrato col terrore di chi lo vedeva inaffidabile e come con Spalletti ha fatto molto bene, ora il problema è Rafa Marin ma è entrato bene.

Non sappiamo se giocherà lui o sposterà Olivera, ma Conte sa che nulla si crea o distrugge, ma tutto si trasforma. 25 gol subiti in 34 partite, 22 in 33 perché la prima non è da considerare ed in 32 ne ha presi 19 considerando i 3 con l’Atalanta.

Spesso Meret non tocca palla, chi avrebbe scommessp con Rrahmani-Buongiorno e dietro Jesus e Marin il Napoli subisse 25 gol in 34 partite? Nonostante tutti i problemi, c’è una difesa di ferro".