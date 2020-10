Capuano: "Probabile che con nuovo positivo, ADL chiederà rinvio del derby col Benevento"

Nel suo editoriale per Derby Derby Derby, il giornalista Giovanni Capuano scrive: "Siccome è pacifico che il Napoli giocherà contro una squadra-focolaio esattamente come accaduto contro il Genoa, una settimana prima del casino della trasferta di Torino, è probabile che il meccanismo del divieto si possa mettere in moto in vista della trasferta che la squadra di Gattuso dovrà affrontare meno di 72 ore più tardi a Benevento. Soprattutto nel caso uscisse un tampone positivo nel gruppo partenopeo: sms di De Laurentiis per chiedere al collega di rinviare, timori di portarsi in giro qualche contagiato non ancora emerso, intervento dell’ASL e divieti vari. Non accadesse, sarebbe bizzarro così come la neutralità che ha accompagnato la calata dell’AZ Alkmaar a Napoli per una partita sulla carta squilibrata e tutt’altro che nello spirito di una competizione non condizionata".