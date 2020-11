Caputi assolve Osimhen: "Non possiamo già metterlo sulla croce, guardate Lozano!"

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì' sulle frequenze di Canale 21: "Due allenatori preparano la partita, ma uno la prepara in maniero migliore dell'altro. Osimhen? Questo ha 20anni, gioca per la prima volta in un campionato difficile come il nostro sotto il punto di vista tattico. Non possiamo metterlo sulla croce, guardate Lozano!".