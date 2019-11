Caputi: "C'è tempo per risalire, ma il Napoli per la Champions ora ha più concorrenza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e responsabile sport de Il Messaggero, Massimo Caputi: "Sono rimasto sorpreso da quanto accaduto, già ero abbastanza deluso dell'andamento perché ritenevo e ritengo ancora capace di lottare per le prime posizioni, ma ora bisogna prendere in mano la situazione, invertire la rotta ed Ancelotti ha un compito gravoso ma può farcela puntando su un gruppo consolidato e dando un equilibrio mentale e tattico. Il Napoli ha qualità e giocatori per risollevarsi, la gara col Milan sarà fondamentale. Il tempo per recuperare posizioni ed andare in Champions c'è, siamo all'inizio, ma è chiaro che questo periodo peserà sull'economia della stagione. In Europa la qualificazione resta alla portata, in campionato invece deve sterzare subito perché la concorrenza è diventata numerosa, ci sono le due romane oltre all'Atalanta e c'è anche il Cagliari".