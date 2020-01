Caputi: "La Juve non incanta, ma ha Ronaldo: due pere e tutti a casa"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Massimo Caputi ha parlato della prossima sfida contro la Juventus: "Sono un po' scettico, voglio vedere la gara di domenica perché è un test importante. La Juve non ruba l'occhio, non gioca così o colà, ma ha Ronaldo, due pere e tutti a casa e tutto viene dopo. E non solo lui. Sinceramente non credo che il Napoli visto con la Lazio possa bastare contro la Juventus, ma magari può essere un segnale, una spinta, non so, il calcio ci riserva poi sempre sorprese".