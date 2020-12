Carannante: “Maradona poteva avere un ruolo nel Napoli, il suo sogno poteva salvarlo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l'ex azzurro Antonio Carannante: “Stadio Maradona? Diego lo merita. Lui poteva avere un ruolo in questa società. Anche soltanto la presenza poteva aiutare. Magari mettere la mano sulla spalla a un giocatore. Se fossi stato nella società ci avrei puntata anche a livello di immagine. Maradona si poteva salvare. Ci sono anche persone buone e brave che potevano fargli bene. Fare qualcosa a Napoli era il suo sogno, qualcosa a cui teneva molto.

Napoli attuale? Tanta stima da parte mia per Gattuso, mi piacciono i lavoratori genuini. E’ un Napoli che ha due facce: per ora non ha equilibrio ma quando sta bene c’è. Un allenatore ogni tanto deve tenere sulla corda i giocatori, a volte ho impressione che si rilassino. Ci sono alcuni giocatori che hanno alti e bassi: Koulibaly è un campione ma a volte sembra un pollo. Bisogna capire quali sono i momenti giusti per attaccare, difendere. Anche per fare casino con gli arbitri”. Facciamo però stare tranquilli anche i giocatori e l’allenatore”.