Careca ha chiaro il problema del Napoli: "In attacco segnano sempre gli stessi"

Antonio Careca si concede per qualche minuto ai taccuini di Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

Antonio Careca si concede per qualche minuto ai taccuini di Tuttomercatoweb. Deve prepararsi per andare a commentare le vicende del calcio brasiliano in tv, ma si ritaglia un po' di tempo per noi. E si parte proprio dal Napoli e da uno scudetto che dopo il ko con la Fiorentina appare un po' più complicato. "Credo che il Napoli abbia perso un po' troppe partite in casa e questi sono punti che sicuramente si faranno sentire alla fine. Questa squadra non può perdere tante gare. Analizzando il Napoli sono 3-4 i giocatori che decidono: Koulibaly fa tutto e mi piace assai, è arrivato e ha avuto inizialmente qualche difficoltà ma poi si è dimostrato... un mostro, un vero fenomeno in difesa. E poi là davanti ci sono 2-3 giocatori forti, ma fanno sempre gol gli stessi. Nel calcio italiano non bastano 3-4 che fanno la differenza, serve una rosa forte, tosta. Credo comunque che la lotta scudetto possa andare avanti fino alla fine e mi auguro che il Napoli possa farcela e che il presidente possa sentire il gusto di essere campione e vincere lo scudetto. Lui forse non sa come potrebbe essere davvero fantastica la festa di questo popolo che aspetta il terzo scudetto... Mi auguro che il presidente faccia di tutto per stare vicino alla squadra, di sicuro lo farà già ma se può, lo faccia ancora di più per dare un stimolo in più ai ragazzi. Mancano 6 gare ed è ancora possibile".