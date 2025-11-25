La certezza di Gifuni: "Il 3-4-2-1 resterà anche col ritorno di Anguissa"

Gianluca Gifuni ha parlato ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio: “La vittoria del Napoli è frutto di due scelte, Conte ha responsabilizzato gli scontenti e Beukema, Lang e Neres hanno dato una risposta sul campo. Poi Conte finalmente ha ricoperto la squadra secondo il suo vestito ideale con Neres libero di vagare negli ultimi 30 metri davanti alla porta. Neres ha dato una risposta importante”.



Su Neres - “Con l’Inter lui giocò la sua miglior partita con il Napoli e non aveva avuto bavagli e Neres giocando senza compiti difensivi riesce a esprimersi al meglio. Lui è l’unico giocatore di qualità dopo De Bruyne e deve essere utilizzato nella rifinitura. Io adoro questo giocatore, in Portogallo lo chiamavano come il nuovo Neymar. La differenza tra Neres e Lang sono diverse, la prestazione di Noa Lang è stata esaltata dal gol ma per quanto mi riguarda deve ancora macinare molto per dimostrare che è da Napoli”.

- “Non ho capito cosa è successo, ma sicuramente uno dei due ha capito male questa situazione”- “Per il 3-4-2-1 resterà una scelta definitiva anche al rientro di Anguissa. Se vedete tutte le big italiane giocano tutte contro la difesa a 3. Nelle ultime gare Hojlund era slegato dalla squadra mentre con questo meccanismo con le due ali riesce a dare sostegno. Per me il Napoli resterà cosi anche con Anguissa, McTominay lo ha sostituito al meglio e sfidando due centrocampisti come Ederson e De Roon”.