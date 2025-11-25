Modugno sul tweet di ADL: "Forse era sua percezione, ma leadership Conte mai in discussione"

Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Quando per arrivare ad una rivoluzione c’è sempre bisogno di una rottura forte ed evidentemente lo sfogo di Bologna e dei giorni seguenti, i tormenti e le riflessioni ha determinato uno scuotimento che ha portato al primo tempo con l’Atalanta, il migliore visto fin qui, a nuovi equilibri tattici e domani è una di quelle partite che può cambiare la stagione”.



Relativamente alle dichiarazioni pubbliche è sempre opportuno avere una certa lettura, ci sono amabili bugie e sfoghi strategici che sono legittimi e comprensibili, secondo me la cronaca ci aiuta. Quel tweet può essere anche una percezione del presidente, ma dico che la leadership di Conte non è mai stata in discussione. Il presidente parla con i giocatori e un pò con tutti, lui ha avuto questa sensazione ma c’è una risposta logica di Conte. Le parole di De Laurentiis sono dettate dallo sfogo di Conte a Bologna, il mister si è assunto le sue responsabilità”.

“Ci sono tante cose importanti sul cambiamento, hai tolto compiti difensivi a Di Lorenzo che non sono il suo forte, Beukema a tre si è espresso meglio, McTominay ha fatto una squadra completa, c’era una squadra corta, molto bene Neres mentre Lang ha fatto gol però…Palladino ha sbagliato nel non puntare sul centravanti”.“Lui è l’unico che ha ben preciso cosa succede. Lui è razionalmente attento, conosce valori ma anche criticità della squadra, quindi anche lui aspetta la verifica”.