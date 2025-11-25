Modugno sul tweet di ADL: "Forse era sua percezione, ma leadership Conte mai in discussione"
Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Quando per arrivare ad una rivoluzione c’è sempre bisogno di una rottura forte ed evidentemente lo sfogo di Bologna e dei giorni seguenti, i tormenti e le riflessioni ha determinato uno scuotimento che ha portato al primo tempo con l’Atalanta, il migliore visto fin qui, a nuovi equilibri tattici e domani è una di quelle partite che può cambiare la stagione”.
Relativamente alle dichiarazioni pubbliche è sempre opportuno avere una certa lettura, ci sono amabili bugie e sfoghi strategici che sono legittimi e comprensibili, secondo me la cronaca ci aiuta. Quel tweet può essere anche una percezione del presidente, ma dico che la leadership di Conte non è mai stata in discussione. Il presidente parla con i giocatori e un pò con tutti, lui ha avuto questa sensazione ma c’è una risposta logica di Conte. Le parole di De Laurentiis sono dettate dallo sfogo di Conte a Bologna, il mister si è assunto le sue responsabilità”.
Sulla squadra: “Ci sono tante cose importanti sul cambiamento, hai tolto compiti difensivi a Di Lorenzo che non sono il suo forte, Beukema a tre si è espresso meglio, McTominay ha fatto una squadra completa, c’era una squadra corta, molto bene Neres mentre Lang ha fatto gol però…Palladino ha sbagliato nel non puntare sul centravanti”.
Ancora su Conte - “Lui è l’unico che ha ben preciso cosa succede. Lui è razionalmente attento, conosce valori ma anche criticità della squadra, quindi anche lui aspetta la verifica”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro