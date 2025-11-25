Politano ancora out? Il Mattino: "È stanco da tempo, cambiare sarebbe un delitto"

Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino sulle possibili scelte di Conte questa sera

Cambiare ancora? Per carità. Il piano B non è previsto. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino sulle possibili scelte di Conte questa sera: "Contro il Qarabag Conte mette in campo la stessa formazione che ha vinto con l’Atalanta. Voleva verificare le condizioni di Lang e Gutierrez ma visto che hanno detto che stanno bene, ecco che sono confermati. Per l’olandese volante è il test europeo.

E così si va verso la seconda esclusione di soldatino Politano. Che con il vestitino tattico disegnato in queste ore per fronteggiare l’emergenza a centrocampo, è quello che pare pagare dazio. Sarà così? Un po’ stanco lo è da tempo, non proprio brillantissimo. Quindi non sarebbe una scelta così sorprendente anche perché domenica c’è la Roma. D’altronde cambiare adesso, con il 3-4-2-1 e con Neres e Lang in armoniosa simbiosi, sarebbe un mezzo delitto".