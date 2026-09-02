Caressa: "Allegri deve scrollarsi le polemiche e lavorare col suo cazzeggio creativo"

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Fabio Caressa fiducioso nel Napoli di Massimiliano Allegri: azzurri solidi e pronti a fare bene sia in campionato sia in Champions League

Fabio Caressa, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha sottolineato la solidità degli azzurri e le loro prospettive non soltanto in campionato, ma anche in Europa, soffermandosi sui cambiamenti proposti dal tecnico rispetto alle sue esperienze più recenti. Di seguito le sue parole:

"Allegri e il Napoli formano una squadra molto solida, con, secondo me, la possibilità di fare molto bene in campionato. Ma vi dico che, a mio avviso, farà molto bene anche in Europa. Io ho grande fiducia, a patto che Allegri riesca a scrollarsi un po’ di dosso tutte quelle polemiche e quelle tensioni che si è portato dietro negli ultimi anni sul suo modo di giocare e sulla sua filosofia: tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Deve riuscire a lavorare tranquillamente e con quel ‘cazzeggio creativo’ di cui ha parlato e che ha teorizzato, cioè la possibilità di staccare ogni tanto la testa per far nascere nuove idee. Forse lo ha già fatto, perché mi sembra che con il Napoli stia provando cose diverse".