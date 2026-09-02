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Situazione McTominay, Manna spiega: “Non era preventivato, ma vogliamo sfruttare la sosta”
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McTominay dovrà operarsi e tornerà dopo la sosta: il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna spiega la situazione dello scozzese
Scott McTominay nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA), a causa dell'insorgenza di una lieve aritmia benigna. A fare chiarezza sulla situazione è stato Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio:
"Scott sta bene, ma non benissimo. Non l'avevamo programmato: aveva avuto questo evento in Nazionale a giugno e si è ripresentato. Abbiamo preferito anticipare sfruttando la sosta per averlo con noi a ottobre. Ora stiamo vedendo se farlo operare in Italia o in Inghilterra".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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