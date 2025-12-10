Del Genio: "Mercato? Prenderei un giovane. Circola un nome, sarebbe ottimo"

"Mercato di gennaio, rinforzi in quali ruoli? Se devo andare coi gusti miei dico Rodrygo che non gioca al Real e mettiamolo al posto di Lang, però questo non si può fare quindi è inutile dire questo nome. Capire chi si può prendere realmente è impossibile perché alcuni non si muovono a gennaio e quindi la tua volontà conta fino a un certo punto".

Così il giornalista Paolo Del Genio a Linea Calcio, trasmissione su Canale 8, rispondendo in diretta a un tifoso. "A gennaio bisogna fare in fretta, se chiudi a fine gennaio diventa quasi inutile fare operazioni. Ma ripeto fare nomi è complicato mentre mi sbilancio per i ruoli. Poi serve prendere subito un centrocampista giovane. Mainoo tutti dicono che è fattibile e io me lo auguro e se è così lo andrei a prendere subito".